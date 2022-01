Indemnisations des impactés de Ndayane: Macky Sall donne rendez-vous au mois de février prochain

« Nous souhaiterions que la question des impactés soit traitée », a déclaré le maire de Yène, Gorgui Ciss, lors de son allocution. Un message bien décortiqué par le chef de l’Etat. Répondant à l’assistance, le Président Macky Sall a pris l’engagement de régler la question dans deux mois.



« J’ai entendu le discours des maires et j’ai déjà parlé au ministre des Finances ainsi qu’au Gouverneur de la région de Thiès pour qu’après les élections locales, tous les impactés soient payés et qu’ils recouvrent tous leurs droits avant la fin du mois de février. Et je tiens à ce que toutes les informations requises pour la constitution des dossiers des impactés soient fournies et que cela puisse faire l’objet d’un suivi régulier », a déclaré le chef de l’Etat.



Pour montrer sa détermination à traiter cette question le plus rapidement possible, Macky Sall a donné des instructions fermes aux ministres concernés. « Je demande par ailleurs au ministre des Pêches et de l’Economie maritime, en rapport avec le Directeur général du Port autonome de Dakar, de prendre toutes les dispositions nécessaires à cet effet et d’assurer une veille permanente sur ce dossier », a-t-il ordonné.



Devant les maires des différentes localités concernées, le chef de l’Etat a tenu à rassurer les uns et les autres, notamment sur les retombées de cette infrastructure.



« Que ce potentiel profite pleinement aux populations des communes impactées. Je veux parler des communes de Yène et de Diass. Et que ce potentiel puisse profiter aux jeunes et aux femmes. J’accorde la plus haute importance au traitement diligent, transparent et efficace des dossiers des impactés des travaux, que ce soit des personnes physiques ou morales », a ajouté le Président Sall.













L’As