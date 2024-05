Indemnisations des victimes des événements de 2021 à 2024: Un collectif rappelle au Président Faye sa promesse

Le Collectif des victimes des événements politiques de 2021 à 2024 (CV 21/24) a fait face à la presse, ce vendredi 17 mai. Il a rappelé que le mardi 23 avril 2024, le Président Bassirou Diomaye Faye a demandé à son Premier ministre Ousmane Sonko, en plein Conseil des ministres, de mettre en place une commission d’indemnisation des victimes des événements politiques et de rendre compte de l’état d’avancement du dossier tous les 15 jours.



La mise en place du Collectif a été motivée par des «victimes» évoluant dans le milieu informel, notamment les commerçants. À ce jour, l’association dit ne pas être en mesure de donner un chiffre exact des pertes économiques, humaines, des détenus et des blessés. Cependant, le Collectif trouve «inconcevable» d’être victime et d’être interdit d’en parler à cause d’une loi d’amnistie «inique et abusive». L’organisation qui précise qu’elle «ne quémande rien», ne veut pas de «dilatoire» et reste disposée à «accompagner le nouveau régime dans cette noble mission».

Bes Bi