Indemnité de logement aux enseignants : le chef de l'Etat confirme une augmentation de 25 mille francs CFA

Le président de la République, Macky Sall, a confirmé mardi la revalorisation de l’indemnité de logement allouée "à tous les enseignants du pays’’, laquelle va passer de 60 à 85.000 francs CFA.



Dans son discours à la nation, la veille de la célébration du 59e anniversaire de l’indépendance du Sénégal, le chef de l’Etat a confirmé avoir "décidé de la revalorisation de l’indemnité de logement allouée à tous les enseignants du pays, de 60.000 CFA à 85.000 CFA".



Cela correspond à "une augmentation de 25.000 CFA, dont 15.000 payables à compter du 1er octobre 2018, et 10.000 à compter de 1er janvier 2019", a précisé Macky Sall.



"De même, le traitement des professeurs et maîtres contractuels sera revalorisé à hauteur de 10.000 CFA", a-t-il dit, ajoutant : "Ces efforts, parmi d’autres, traduisent mon engagement ferme et constant en faveur de notre système éducatif, à tous les échelons".



Le président Sall a rencontré vendredi soir au Palais de la République les syndicats d’enseignants, après des négociations entamées le même jour avec le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne.



Le gouvernement avait auparavant annoncé que plusieurs nouveaux points d’accord avaient été enregistrés dans ses négociations avec les syndicats d’enseignants, les deux parties ayant notamment convenu de la mise en place d’une task-force chargée de réduire les lourdeurs administratives dans la délivrance des actes d’avancement.