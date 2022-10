Indemnités de transport à l’Assemblée nationale : Un député « simple » touchera 700.000 FCfa

Au lieu d’acheter des véhicules pour l’ensemble des 165 députés, renseigne-t-on, l’Assemblée va remettre un seul véhicule de fonction au lieu de deux, aux membres du bureau et aux présidents de commissions. Et chacun des parlementaires va recevoir des indemnités de transport chaque mois. Selon certaines sources non confirmées, chaque député va recevoir 700.000 FCfa par mois en guise d’indemnités.



D’après "Rewmi", l’opposition considère cette mesure comme purement politique et a formé un bloc pour s’insurger contre ladite mesure. A en croire notre interlocuteur, c’est parce que le gouvernement estime que cette Assemblée ne durera que 2 ans, avant sa dissolution, qu’il ne veut pas octroyer de voiture aux députés.



Deux absences remarquables ont été notées lors de cette première journée de travail de la Commission des finances : Barthélémy Dias, membre de la commission pour cause de déplacement et Aminata Touré, qui n’est certes pas membre de la Commission des finances. Mais qui aurait pu assister à la séance de travail.