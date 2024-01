Indice perception de la corruption : Le Sénégal encore dans la zone rouge selon le Forum Civil

«Le Sénégal avait même note dans l’Ipc 2021 publié en 2022. Il obtient cette même note dans l’Ipc 2022 publié en 2023. Avec les résultats de l’IPC 2023 publié ce 30 janvier 2024, le Sénégal stagne toujours dans la zone rouge avec la même note de 43/100 », renseigne le Forum civil.



Le Forum civil souligne que l’immobilisme institutionnel chronique en matière de lutte contre la corruption constaté dans sa déclaration sur les résultats de l’Ipc 2022 publié 31 janvier 2023 est, cependant, atténué par l’adoption de plusieurs textes de prévention et de lutte contre la corruption.



Le Forum civil espère que l’effectivité des textes précités, l’autonomie, l’indépendance et la compétence des animateurs des organes de lutte contre la corruption pourraient permettre, dans le futur, d’améliorer la note du Sénégal.

Cependant, le Forum civil reste très préoccupé par les dossiers mis sous le coude par Monsieur le Président de la République, Macky Sall et l’absence de redevabilité entretenue par les corps de contrôle à l’instar de la Cour des comptes, de l’Inspection générale d’Etat (Ige), de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac, de l’Autorité de régulation de la commande publique (Arcop) etc.



«Malgré l’adoption des textes cités plus haut, le Sénégal reste à la traine en matière de prévention contre la corruption du fait de l’absence de loi sur l’accès à l’information, de l’absence de textes sur l’encadrement des financements de campagnes électorales et le financement des partis politiques »,fait savoir le Forum civil.



Il y a aussi lieu de souligner que l’adoption d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption en 2020 n’a pas été, jusque-là, d'un grand apport dans la lutte contre la corruption en termes d'efficacité et de mise en œuvre.



Le Forum civil recommande au Président de la République en exercice de consacrer un peu de son temps à la Cour des comptes pour la réception des rapports sur la gestion des organismes publics et parapublics. Au Président de la République entrant, il lui demande de s’engager à prendre les mesures concrètes dans les cent (100) jours à partir de la prestation de serment.



Adou Faye

