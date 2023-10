Individus ligotés et lynchés à Saint Louis: La LSDH invite le Procureur à s’auto-saisir Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Octobre 2023 à 18:22 | | 0 commentaire(s)|

La Ligue sénégalaise des droits de l’homme (Lsdh) a réagi à la suite à la divulgation des vidéos montrant des individus lynchés à Saint-Louis, plus précisément au quartier de Darou. Dans un communiqué, l’organisation « s’indigne et condamne fermement les images dégradantes de la dignité humaine constatées à Darou où six individus, dont une femme, […] La Ligue sénégalaise des droits de l’homme (Lsdh) a réagi à la suite à la divulgation des vidéos montrant des individus lynchés à Saint-Louis, plus précisément au quartier de Darou. Dans un communiqué, l’organisation « s’indigne et condamne fermement les images dégradantes de la dignité humaine constatées à Darou où six individus, dont une femme, ont été lynchés et filmés par des disciples d’un marabout dans la nuit du 28 au 29 septembre ». A ce titre, elle invite le Procureur « à s’autosaisir sur ces actes abominables, très rapidement pour que justice soit faite, car nul n’est au-dessus de la loi ». Alassane Seck et ses camarades sont convaincus que ces pratiques sont contraires à nos valeurs. « Toute forme de torture, de châtiment, corporel et de violence physique envers un citoyen, n’honorent en rien nos valeurs culturelles et restent bannis par l’État du Sénégal à travers notre charte fondamentale ». La Lsdh de préciser, dans la foulée, que « malgré les différentes versions entendues de part et d’autres dans la presse ; nous rappelons dans les principes que nous sommes dans une République qui se réclame État de Droits par conséquent toute justice populaire ou règlement de compte personnel quelle que soit l’offense, va à l’encontre des principes de l’État de droit ». La LSDH a, par ailleurs, tenu à rappeler à « l’État qu’il doit non seulement veiller scrupuleusement au respect de l’application de la loi relative au droit à l’image, mais aussi il doit de respecter ses engagements relatifs à la Convention des Nations-Unies contre toute forme de torture ». Pour rappel, d’après le marabout incriminé, ces individus auraient tenté de cambrioler sa maison. Il aurait alors sorti son arme et tiré en l’air pour les dissuader. Ses disciples seraient ensuite intervenus pour les arrêter et les torturer.



Source : Source : https://lesoleil.sn/individus-ligotes-et-lynches-a...

