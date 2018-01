Indonésie: Des crocodiles et des pythons vendus sur les réseaux sociaux

Sept trafiquants d'animaux présumés ont été interpellés en Indonésie pour avoir vendu des crocodiles, des pythons et d'autres espèces protégées sur Facebook et WhatsApp, a indiqué mercredi la police indonésienne.



Appréhendés à Jakarta et ailleurs dans le pays, ils avaient acheté ces animaux pour seulement 300.000 roupies indonésiennes pièce (18 euros) avant de les revendre en ligne à des prix allant de deux millions à cinq millions de roupies (120 à 300 euros), selon la même source.



"Les suspects mettaient les animaux en vente sur un compte Facebook ou via WhatsApp. Des rencontres étaient organisées avec des acheteurs intéressés et les animaux leur étaient remis", a ajouté la police.



Les animaux à vendre, incluant des espèces rares, provenaient des jungles de Java et Sumatra.



Au cours de perquisitions, la police a confisqué deux crocodiles, deux pythons réticulés, deux langurs de Java (genre de singe), un presbytis de Java, deux gibbons, six chats de jungle, deux hibous, deux aigles et un nycticèbe (genre de primate).



Ces espèces ont été remises à l'Agence de protection des animaux à Jakarta.



L'Indonésie est un archipel d'Asie du Sud-Est dont la biodiversité est une des plus importantes au monde, ce qui en fait un marché lucratif pour les trafiquants d'animaux et entraîne la quasi extinction de certaines espèces, selon des défenseurs de la nature.













france24.com