Indonésie: Le ministre à la Sécurité poignardé dans une attaque attribuée à un islamiste

«Quelqu’un l’a approché et l’a attaqué. Wiranto et le chef local de la police ont été blessés», a indiqué le porte-parole de la police, Dedi Prasetyo, précisant qu’un homme et une femme ont été arrêtés.



Une vidéo mise en ligne par le quotidien “Tribun Timur” montre l’agression. Le ministre est rapidement évacué après avoir été poignardé. Deux personnes sont ensuite retenues par les forces de l’ordre avant d’être emmenées.



L’ex-général de 72 ans, un poids lourd du gouvernement indonésien, a subi «deux profondes blessures» lors de l’attaque. Mais il est conscient et dans un état stable, a indiqué un porte-parole de l’hôpital Berkah de Banten, Firmansyah.



L’attaque s’est produite alors que le responsable gouvernemental sortait de son véhicule à Pandeglang, dans l’Ouest de l’île de Java. Les assaillants ont été aussitôt précipités au sol par des policiers.