Indonésie : Une ado de 17 ans meurt dévorée par un crocodile

Devi, 17 ans, a voulu se rafraîchir en s’offrant une petite nage. Soudain, un crocodile long de cinq mètres a surgi et lui a attrapé le bras avec sa mâchoire, avant de l’emporter sous l’eau.



Le reptile n’a laissé aucune chance à la jeune fille et l’a littéralement dévorée.

Le cadavre de l’adolescente a été retrouvé quelques instants plus tard. Quant au crocodile, il a été capturé cinq jours plus tard par les autorités en l’attirant avec du poulet.



Il a été pris en charge par un refuge spécialisé dans l’élevage de reptiles.

