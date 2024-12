Industrie : ‘’Dupliquer’’ l’expérience de Sandiara dans d’autres villes, recommande un expert L’ingénieur en développement industriel Youssoupha Samuel Mbaye, conseiller du Premier ministre, suggère de ‘’dupliquer’’ dans d’autres villes sénégalaises l’expérience de la commune de Sandiara (ouest) en matière d’industrie, tout en évitant l’‘’atomisation’’ des installations industrielles du pays. ‘’Je pense que ce ministère (celui de l’Industrie et du Commerce) est sur la bonne voie. Ce qui se fait à Sandiara en matière d’industrie est une première au Sénégal, après ce qu’il y a à Diamniadio. En matière d’industrie, je considère Sandiara comme un laboratoire pour toutes les communes du Sénégal’’, a dit M. Mbaye à l’APS.

‘’Si nous arrivons à faire dans plusieurs villes ce qui a été fait à Sandiara, nous aurons de bons résultats. C’est un modèle qu’il faut dupliquer dans d’autres villes du pays’’, a recommandé le spécialiste de la stratégie industrielle.



À son avis, le programme public de construction de zones industrielles devrait tenir compte de l’expérience de cette commune située dans la région de Thiès, où d’importantes usines ont été implantées en quelques années, sous l’égide de son ex-maire, Serigne Guèye Diop, l’actuel ministre de l’Industrie et du Commerce.



M. Mbaye affirme que les pouvoirs publics doivent éviter l’‘’atomisation’’ de l’industrie sénégalaise.



‘’Il y a un risque majeur dans la duplication de ce qu’il y a à Sandiara : l’atomisation du secteur industriel. Pour l’éviter, il faut créer des chaînes de valeur à l’aide de la sous-traitance industrielle, qui permet de résoudre beaucoup de problèmes en termes de réactivité des entreprises, de transport, de maîtrise des délais et des intrants, d’efficience des systèmes de production’’, a-t-il dit.



Selon toujours l’APS, le conseiller du Premier ministre, chargé du développement industriel, explique que ‘’l’atomisation de l’industrie est le fait d’avoir des usines dispersées, implantées d’une manière pas stratégique’’. ‘’C’est aussi le fait de fabriquer à Dakar un produit dont la matière première se trouve à Tambacounda, très loin du lieu de fabrication. Dans cet exemple, il est plus logique d’installer l’unité industrielle à Tambacounda.’’



‘’L’atomisation, c’est également le fait de recourir à un sous-traitant qui se trouve à Ziguinchor pour des services à livrer à Dakar, par exemple. Par une succursale, on peut faire en sorte que le sous-traitant soit présent à Dakar ou pas loin de Dakar’’, a poursuivi M. Mbaye.



