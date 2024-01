Industrie postale sénégalaise: Un chiffre d’affaires estimé à plus de 17 milliards FCfa en 2022 (Artp) Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Janvier 2024 à 12:30 | | 0 commentaire(s)|

Dans un rapport consacré à l’exercice des années 2020, 2021 et 2022, l’Observatoire du secteur postal de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp), a révélé que les investissements dans ce secteur, ont connu une hausse de plus de 50%, en 2022, avec un chiffre d’affaire évalué à plus de 17 milliards F […] Dans un rapport consacré à l’exercice des années 2020, 2021 et 2022, l’Observatoire du secteur postal de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp), a révélé que les investissements dans ce secteur, ont connu une hausse de plus de 50%, en 2022, avec un chiffre d’affaires évalué à plus de 17 milliards FCfa, la même année. A l’occasion d’un forum d’échanges avec les journalistes clos, ce jeudi, l’Artp a donné une idée sur la situation actuelle du secteur postal sénégalais. Dans un rapport consacré aux années 2020, 2021 et 2022, il est indiqué que ce secteur n’a pas été affecté par la pandémie de la Covid-19, si l’on se fie aux chiffres. « Le chiffre d’affaires du secteur postal sénégalais n’a cessé d’augmenter, malgré la pandémie » de Covid-19, relève le document présenté par Abdou Khadre Ndiaye, conseiller technique du directeur de la régulation postale à l’Artp. A l’en croire, ledit chiffre était de 13 milliards 403 millions 313 mille 100 francs CFA en 2020, puis de 15 milliards 566 millions 308 mille 925 en 2021 et de 17 milliards 145 millions 322 mille 597 en 2022. « En 2022, les revenus générés par les envois de colis nationaux de 2 à 20 kilogrammes sont estimés à 380 millions 935 mille 281 de F Cfa, soit une baisse 14 % par rapport aux revenus générés en 2021, qui sont estimés à 442 millions 313 mille 376 de F Cfa », a souligné M. Ndiaye. Il a, toutefois, relevé que les investissements des opérateurs postaux sont estimés à plus de 485 millions 243 mille 865 de F Cfa, soit une hausse 53,21 % par rapport à l’année 2021, où les investissements étaient de 316 millions 716 mille 709 de F Cfa. Pour les envois internationaux, il est mentionné dans ce document que les revenus s’élèvent à 1 milliard 618 millions 578 mille 634 de F Cfa, en 2021 et à 2 milliards 33 millions 636 mille 434 de F Cfa, en 2022, soit une hausse de 87 %. Baisse de 4 % des emplois Le rapport évalue également les revenus générés en 2021 par les envois nationaux de colis supérieurs à 20 kilogrammes à 270 millions 734 mille 827 de F Cfa et à 265 millions 224 mille de F Cfa en 2022, soit une baisse de 2 %. Pour ce qui est des emplois, le secteur postal en a « comptabilisé 4.807, en 2022, dont 3.329 emplois permanents, 603 emplois temporaires et 875 emplois prestataires », a indiqué le rapport de l’Observatoire du secteur postal de l’Artp. « Après une hausse de 8 % entre 2020 (4.629) et 2021 (5.014), malgré la pandémie mondiale, une baisse de 4 % des emplois est constatée durant l’année 2022 (4.807) », observent les auteurs du rapport distribué aux participants. Dans sa présentation, le conseiller technique du directeur de la régulation postale à l’Artp a tenu à préciser que « les indicateurs économiques du secteur postal incluent souvent des mesures telles que le volume de courrier traité, les revenus générés par les services postaux, les coûts opérationnels, la rentabilité, la croissance annuelle du secteur, ainsi que l’impact des technologies numériques sur l’industrie postale ». S.GUEYE



Source : Source : https://lesoleil.sn/industrie-postale-senegalaise-...

