Infanticide : C. Yade déférée au parquet aujourd’hui

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Août 2018 à 10:44 | | 0 commentaire(s)|

Sauf changement de dernière minute, C Yade, accusée du délit d’assassinat sur son fils de 2 mois, sera déférée au parquet aujourd’hui, au tribunal de Pikine. Elle a poignardé son bébé au flanc droit à l’aide d’un couteau.



Les limiers dans le cadre de cette enquête, ont effectué avant-hier mardi, une reconstitution des faits au domicile de la prévenue, à Pikine Rue 10. Selon des informations, l’exercice a duré moins d’une heure car les policiers n’ont pas réussi à tirer les vers du nez à la suspecte.



La mère tueuse a feint la folie et a refusé de revenir sur les circonstances de son acte. Les policiers étaient obligés de s’adresser à sa tante du nom de Ndèye Mbaye.



Cependant, les premiers éléments de l’enquête montrent que C. Yade a agi par jalousie. Elle soupçonnait son époux d’entretenir une relation amoureuse avec sa sœur, Kh. Yade.













Enquête

