Infecté par le coronavirus: Le médecin chef du Stade de Reims se suicide

Âgé de 60, le médecin chef des joueurs professionnels du Stade de Reims, Bernard Gonzalez, a été déclaré positif au coronavirus il y a quelques jours. Mais ce dimanche, il a préféré se suicider. Selon Le Parisien, il a laissé une lettre où il lie son suicide à son infection à la maladie.



« C’était le médecin du club. Un grand professionnel, reconnu et apprécié par tous. J’ai une pensée émue pour ses parents, pour sa femme, sa famille. C’est une victime collatérale du Covid-19, car il avait été détecté positif et se trouvait en quatorzaine. Je sais qu’il a laissé un mot pour expliquer son geste », a déclaré Arnaud Robinet, le maire de Reims.



Bernard Gonzalez était en confinement chez lui avec son épouse, également contaminée. Il a laissé une lettre détaillée qui expliquerait le lien entre son geste et sa contamination, informe Le Parisien.