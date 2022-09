Inflation: Pourquoi le sac d'oignon doit coûter 300.000 F CFA et ce que devraient faire les cultivateurs, selon ce sénégalais Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Septembre 2022 à 07:07 | | 0 commentaire(s)| Selon ce sénégalais, le sac d'oignon devrait coûter 300.000 F CFA selon qui le vend d'autant que nos populations consomment énormément le produit et ne veulent pas travailler. A l'en croire, si certains avaient investi dans les chambres froides, on n'en serait pas là. "Mais, au Sénégal, seuls les parleurs ont la cote, pas les travailleurs", dis-t-il de conseiller les cultivateurs à s'organiser et investir dans les chambres froides pour ne pas voir leurs produits pourrir dans un laps de temps très court.



