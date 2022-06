Inflation du marché : L'Unacois Yeessal sonne l'alerte et sensibilise sur les élections prochaines Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Juin 2022 à 20:07 | | 0 commentaire(s)| La crise ukrainienne et l'embargo du Mali ont impacté les prix des denrées de première nécessité, selon l'Union nationale des Association des Commerçants Opérateurs et Investisseurs du Sénégal (UNACOIS) YEESSAL, qui était en conférence de presse ce jeudi, pour faire le point sur l'actualité du pays. A l'occasion, la structure a lancé un appel aux politiciens concernant les élections du 31 juillet prochain, pour la stabilité et la paix sociale du pays.



