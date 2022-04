Information faisant allusion à « une inculpation du DG d’Orange Money pour détournement de fonds » : le Démenti de Sonatel

dans un communiqué signé Le Directeur de la Communication Institutionnelle et des Relations Extérieures, Orange Finances Mobiles Sénégal a tenu à démentir formellement les allégations portées à l’encontre de son Directeur Général par le biais de cette fausse information dénuée de tout fondement.



"La Direction Générale d’OFMS condamne de manière ferme cette diffusion d'une fausse nouvelle visant à porter atteinte à l’image d’Orange Money et au-delà du Groupe Sonatel.



La direction générale d’OFMS se réserve le droit d'entreprendre toute action nécessaire, y compris judiciaire, à l'encontre des auteurs et complices de cette fausse nouvelle", nous dit le documment.