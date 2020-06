Infos du jour sur la COVID 19 : ce dimanche 7 juin 2020 sur 1266 tests réalisés, 79 sont positifs, 76 patients guéris Une baisse du taux des cas positifs a été notée sur l’info du jour partagée par le ministère de la Santé et de l’action sociale. Ce dimanche 7 juin 2020 révèle que sur 1266 tests réalisés, 79 sont revenus positifs, soit un taux de 6,24 %.

Pour ces nouveaux cas, il s’agit de :

- 68 cas contacts suivis par leurs services

- 11 cas issus de la transmission communautaire

Pour cette transmission communautaire on note, 1 cas Ngor, 1 cas à Mermoz, Pikine 1 cas, Dalifort 1 cas, 1 Cas Fann Hock , 1 cas Parcelles Assainies, Cité Biagui 1 cas, 1 cas à Keur Massar (donc 9 à Dakar région) 2 cas à Touba



76 patients hospitalisés a été testés négatifs, donc déclarés guéris.

15 cas graves sont en réanimation .

L’état des autres patients est déclaré stable.



A ce jour, nous dit-on, 4328 cas ont été déclarés positifs, dont 2588 guéris, 49 sont décédés, 1690 sont sous traitement





