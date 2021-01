Infos sur la COVID-19 de ce 10 janvier 2021 : 245 nouveaux cas, dont 144 Communautaires, 6 Décès Le ministre de la Santé et de l’Action Social sur le point de la Covid-19 en ce dimanche 10 janvier 2021, a indiqué que sur 1781 tests effectués 245 sont revenus positifs.

Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Janvier 2021 à 10:47

Il s’agit de 101 contact suivis par les services du ministère de la Santé et 144 cas issus de la transmission communautaire, car aucun cas importé n’a été enregistré à l’AIBD.



Par ailleurs, 90 patients contrôlés négatifs, et déclarés guéris.



33 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation, 6 nouveaux décès.



A ce jour, 21.245 ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 18.218 guéris, 465 décédés et 2561 patients sous traitement.



Selon le ministère, l’état de santé des patients hospitalisés est stable.



Il renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.



