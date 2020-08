Infraction à l’obligation de porter le masque : Des policiers mettraient-ils en œuvre une interprétation toute personnelle de la mesure ? Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Août 2020 à 00:34 | | 0 commentaire(s)|

Depuis quelques jours, plusieurs témoignages font état de délivrance de contraventions pour des raisons absurdes par des policiers qui leur reprochent d'avoir enfreint les mesures de « port obligatoire de masque au volant ». Abus de pouvoir ?



Une contravention délivrée parce qu'ils étaient seuls au volant ou avec la famille, debout devant leur domicile, seuls dans la rue sans masque, etc. Autant d'agissements qu'aucun décret ni aucune mesure, en réalité, n'interdit.



Ils sont nombreux à s'inquiéter des « dérives » d’agents de circulation, qui abusent parfois des plaintes pour « outrage à agent » parce que l’automobiliste lui a fait savoir qu’il avait une autre compréhension de la mesure.



Le masque, jugé « inutile » pour les automobilistes, est obligatoire au volant selon certains policiers qui n’auraient pas reçu les bonnes instructions. Et sur les réseaux sociaux, les masques deviennent le lieu de tous les questionnements.



Car, de plus en plus de forces de l’ordre outrepassent leurs prérogatives en verbalisant les personnes qui conduisent sans masque. Alors que les propos du ministre de l’Intérieur, en conférence de presse le vendredi 7 août dernier, ne souffrent d'aucune ambigüité.



Désormais, selon Aly Ngouille Ndiaye, les riverains ne doivent porter une protection sur le nez et la bouche que dans certaines zones : seulement dans les marchés, lieux de commerce, transports ou encore les services privés.



Mais, des agents de la circulation avaient déjà bien tenté de rendre le port du masque obligatoire partout, mais la plupart d’entre eux avaient vu leur initiative retoquée par des chauffeurs particuliers, au motif qu’ils outrepassaient les dispositions de l’exécutif. Excessif…



www.dakaractu.com



Source : Nul n'est censé ignorer les mesures prises pour contenir le coronavirus. Les forces de l'ordre encore moins que quiconque. Pourtant, il leur arrive parfois de s'emmêler les pinceaux et de verbaliser à tort.Source : https://www.dakaractu.com/Infraction-a-l-obligatio...

Accueil Envoyer à un ami Partager