Infrastructure-Port de Dakar : Exécution des travaux du nouveau siège, les 65% du chantier déjà réalisés

Les travaux du nouveau siège du Port autonome de Dakar (Pad) avancent à grands pas. «Le niveau d’avancement des travaux est globalement de 65%», a constaté de visu, Aboubacar Sadikh Bèye.



Le Directeur général du Pad a fait une visite des chantiers vendredi dernier de ce qui sera un immeuble à usage de bureaux de 5 étages, bâti sur une assiette foncière de 2000 mètres carrés et comprenant un sous-sol, un rez-de-chaussée. Aboubacar Sadikh Bèye, accompagné du top management du Pad, s’est rendu dans les différents chantiers qui doivent contribuer à la modernisation du Pad.



C’est dans ce cadre que la Base logistique pétrolière et gazière, qui est un terminal support logistique aux activités pétrolières et gazières sis au môle 1, a été visitée. Dans un communiqué relatant la visite du Directeur général, le représentant de Sénégal supply base (Ssb), concessionnaire de ladite base, a présenté la base, son fonctionnement et sa place dans l’exploitation future du pétrole et du gaz.



A ce titre, renseigne le document, il a remercié les autorités portuaires pour avoir créé les conditions nécessaires de leur installation au Port de Dakar. Il a par ailleurs, indiqué que «la concession du terminal support logistique des activités pétrolières et gazières et celle du terminal de Gaz naturel liquéfié du Port de Dakar, accordées aux nationaux, est une grande première dans l’histoire des concessions au Port de Dakar».



Au niveau de la zone nord, le Directeur général et sa délégation ont «noté avec satisfaction, l’état d’avancement des travaux en matière de voirie et réaménagement de l’espace, y compris l’installation au môle 4 d’une centrale électrique qui sera à terme connectée au navire Karpowership, ce qui permettra d’alimenter en gaz liquéfié, les installations de la Senelec. Présentement cette centrale contribue largement à l’atteinte des besoins en énergie électrique du pays».

Le Quotidien