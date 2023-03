Infrastructures : Inauguration du nouveau Poste de commandement et réception de logements de famille de l’armée sénégalaise Sur le plan infrastructurel, l'inauguration d'un nouveau Poste de commandement et la réception de logements de famille ont été des faits marquants de l’armée sénégalaise en début de semaine. L’inauguration du nouveau Poste de commandement (PC) de la Direction du Génie et de l'infrastructure des Armées par le Ministre Me Sidiki Kaba, s’est déroulée hier.

C’était en présence du Général Ch. Wade, CEMGA, du colonel Cheikhou Camara, Directeur du Génie et de plusieurs anciens de ce service.



Un autre évènement a été la réception de logements de famille au profit de militaires du rang du Bataillon de parachutistes le 14 mars, au camp Lieutenant Amadou Lindor Fall de Thiaroye.



La cérémonie était présidée par le colonel Mbaye Guèye, COMZONE 1, en présence du lieutenant-colonel Tamsir Dame Ndiaye, Chef de corps.











