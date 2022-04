Infrastructures: Macky Sall liste les bons points de son programme

Dans son message radiotélévisé à l’occasion du 62e anniversaire à l’accession du Sénégal à l’indépendance, Macky Sall a rappelé avoir inauguré, dans ce cadre, le Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, le 22 février dernier, et le pont Nelson Mandela de Foundiougne, quelques semaines plus tard, le 26 mars.



Il a cité aussi la mis en service l’autopont de Cambérène et le lancement des travaux de la 2e phase du Train express régional (TER), le 5 mars dernier.



De même, l’exécution des projets du BRT (bus rapides sur voies réservées) de Dakar et de l’autoroute Mbour-Fatick-Kaolack "progresse à un rythme satisfaisant", selon Macky Sall.