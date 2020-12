Infrastructures : Me Malick Sall annonce la construction de 89 édifices dédiés à la Justice. Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Décembre 2020 à 23:59 | | 0 commentaire(s)|



Source : Dans les six années à venir, le président de la République a décidé de construire plus de 89 édifices dédiés à la Justice. C’est le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Me Malick Sall, qui l’a dit aujourd’hui après l’examen du projet du budget pour l’exercice 2021 de son département.Source : https://www.dakaractu.com/Infrastructures-Me-Malic...

