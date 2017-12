Infrastructures Portuaires : Plus de Cinq Hectares pour le décongestionnement Rédigé par leral.net le Samedi 23 Décembre 2017 à 12:05 commentaire(s)|



Pour le décongestionnement portuaire et la fluidité de la circulation des gros porteurs, le Port Autonome de Dakar s’est doté d’un espace containers de 5,5 ha à Dakar. Ainsi, le Collectif des entreprises agréées pour le transport et la livraison des containers, a levé son mot d’ordre de grève.



« Ce Jour est heureux pour la communauté portuaire car il marque le début de la mise en œuvre de la solution de décongestion que nous connaissons au niveau du Port Autonome de Dakar. Nous avons des solutions plus stratégiques .Il faut mettre les transporteurs agréées dans des conditions idoines, car ils ont travaillé pendant des mois dans des conditions difficiles .Notre rôle est celui de facilitateur. L’essence du PSE est de mettre les entreprises dans de très bonnes conditions de travail. C’est le privé qui génère l’emploi et la richesse. Je dois remercier les Directeurs Généraux de DPW et de la SONACOS, qui ont mis à notre disposition ce terrain de 5,5 hectares ». Ces propos émanent du Directeur Général du Port Autonome de Dakar, Aboubacar Sedikh BEYE.



Puis, il a insisté en rappelant que « notre Job, c’est d’améliorer la compétitivité du Port et d’attirer beaucoup plus de trafic et de gagner des parts de marché sur le corridor malien, sur le Burkina et sur tous les autres pays de la sous-région ».



Au mois de Janvier, une feuille de route en relation avec toutes les entreprises, va être présentée. La Priorité du Directeur Général du Port Autonome de Dakar, reste la décongestion.



Le Président du Collectif des Entreprises pour le Transport et la livraison des containers, Mbaye MBENGUE s’est réjoui de la disponibilité de cet espace dédié à la décongestion. Ainsi le mot d’ordre a été levé.



