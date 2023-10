Infrastructures Sportives: Mbacké tient son nouveau stade

Après des années de travaux, le nouveau stade de Mbacké est fin prêt pour accueillir les compétitions. Doté d’une tribune d’une capacité de 2.000 places et d’une pelouse synthétique de qualité, ce stade omnisport, polyvalent moderne, va contribuer à favoriser une pratique sportive de qualité. Par Mamadou DIEYE (Correspondant) MBACKÉ – Privé de compétitions sportives depuis […]

Par Mamadou DIEYE (Correspondant)

MBACKÉ – Privé de compétitions sportives depuis près de quatre ans, le département de Mbacké va bientôt étrenner son stade flambant neuf. L’infrastructure est déjà prête et n’attend que son inauguration. Sise sur la route de Kael, elle est entourée d’un mur de protection et de grands portails de sécurité. À l’intérieur, une grande tribune peinte aux couleurs nationales (vert, jaune, rouge), un terrain multifonctionnel. L’intérieur s’ouvre sur une magnifique pelouse synthétique entourée d’une grille de protection. La pelouse synthétique est cernée d’une piste d’athlétisme et d’une tribune d’une capacité d’accueil de 2.000 places.

Le plateau multifonctionnel, situé un peu à l’arrière de la tribune, pourra servir pour le basketball, le volleyball et le handball. Quatre projecteurs sont braqués sur le terrain de football et permettent le déroulement de compétitions en nocturne, au grand bonheur des populations de Mbacké. Les travaux de la première phase du stade de Mbacké, bâti sur une superficie de cinq hectares, ont été lancés dans la période post-alternance. Ils comprenaient un mur de clôture, une aire de jeu, une piste d’athlétisme, deux portails avec quatre guichets. L’acquisition des financements a permis de démarrer les travaux sur le site actuel, situé sur la route de Kael. Les travaux de la deuxième phase du nouveau stade ont été lancés fin 2019 début 2020.

En érigeant cette infrastructure, l’objectif des autorités étatiques était de construire un stade polyvalent et moderne pour les compétitions nationales et internationales dans plusieurs disciplines, mais aussi pour abriter d’autres manifestations socioculturelles et sportives de grande envergure. Aujourd’hui, ce stade omnisport moderne va accueillir des manifestations sportives, mais aussi favoriser une pratique sportive de qualité, a fait savoir Seydina Kâ, l’inspecteur des Sports du département de Mbacké. Des retombées économiques, à travers le développement des activités commerciales lors des manifestations, sont aussi attendues. Par ailleurs, l’inspecteur des Sports du département de Mbacké a préconisé la mise en place d’un comité de gestion de ce stade municipal pour assurer sa pérennité.

Un stade aux normes Fifa

Selon Moustapha Dieng de la ligue régionale de football de Diourbel, ce stade est conforme aux normes requises par la Fifa. «C’est une infrastructure qui fait notre fierté surtout avec cette grande tribune, cette pelouse de qualité». Assane Mbengue, technicien de l’entreprise chargé des travaux, a présenté les aspects techniques de l’infrastructure. «Le stade est doté d’un terrain de 105 m sur 68 m, avec une pelouse de la meilleure qualité de gazon synthétique utilisé partout en Europe et surtout conforme aux normes de la Fifa. Il est aussi doté d’une tribune de 2.000 places et de deux vestiaires. Il compte quatre pylônes de projecteurs de dernières générations qui font 2.000 watts, avec une alimentation de 380 volts», a-t-il expliqué.

Le stade compte aussi un terrain de basket et de handball, une piste d’athlétisme de 400 mètres avec huit couloirs. «C’est un travail de qualité», a dit M. Mbengue, évoquant la durée des travaux. «C’est un grand investissement pour faire plaisir à la jeunesse. Avec du matériel de qualité, nous avons fait un travail de qualité. Le défi reste l’entretien. Il appartiendra à l’administration de veiller à cela et de s’y atteler tous les deux ou trois mois, surtout s’il y a beaucoup de compétitions, pour conserver la qualité de cette pelouse et de ce beau stade», a conseillé le technicien.

L’absence d’un stade à Mbacké a beaucoup pénalisé la ville, le petit commerce, les transports, taxis et «jakarta», selon Moustapha Dieng de la ligue régionale de football. «Leur chiffre d’affaires a beaucoup baissé durant la période des travaux, l’animation aussi à travers les caravanes des Asc. Nous n’avons pas de plages ni de divertissements, le sport est la seule distraction des jeunes de Mbacké. Aujourd’hui, avec le stade, Mbacké va être parmi les villes sportives de premier plan dans le pays», a-t-il fait savoir. «Nous avons plusieurs Asc dans le département. Rien qu’à Touba, nous avons deux zones avec 16 Asc par zone ; ce qui fait un total de 32 Asc à Touba, tandis qu’à Mbacké, nous avons trois zones», a indiqué M. Dieng. Le nouveau stade va, selon lui, galvaniser les jeunes et participer au rayonnement et à l’animation sportive de la ville.

La réponse à une vieille doléance

Beydane, animateur dans une radio de la place, abonde dans le même sens. Il est d’avis que Mbacké, avec les nombreux talents dont il regorge et de bonnes infrastructures, «se fera entendre dans le gotha du sport». Selon ce féru de sport, Mbacké a beaucoup perdu à cause de l’absence d’un stade digne de ce nom. «Nous avons perdu beaucoup de joueurs qui sont allés voir ailleurs. L’équipe locale, l’Avenir de Mbacké, a payé un lourd tribut à cause du manque de stade. Tous ses matches se jouent à l’extérieur et cela s’est répercuté sur les performances de l’équipe qui est passée de la Nationale 1 à la Nationale 2 et cette année nous avons frôlé le pire», renchérit M. Dieng.

Mbacké est resté quatre ans sans compétitions de Navétanes. Actuellement, les jeunes et les Asc se préparent pour les Navétanes de l’année prochaine avec l’aval de l’autorité administrative, sans compter la volonté et les engagements pris par le maire, lors de la visite du Ministre Yankhoba Diatara et d’Amadou Bâ pour une livraison du stade dans les meilleurs délais.

Pour la petite histoire, M. Dieng raconte que «c’est le Président Abdoulaye Wade, lors d’une visite à Mbacké, qui nous avait promis un stade. Et en 2012, lors d’une visite à Touba du Président Macky Sall, les populations ont encore manifesté pour dénoncer le manque d’infrastructures sportives dans leur ville et il avait répondu aux porteurs de pancartes : « Je vous ai vus et je vous ai entendus »». Selon Moustapha Dieng, Matar Bâ, alors Ministre des Sports, avait annoncé, sur instruction du Chef de l’État, que Mbacké serait doté d’un stade multifonctionnel. «Le budget a ensuite été voté et les travaux engagés. Il a beaucoup contribué à faire avancer le dossier du stade de Mbacké. C’est donc une injustice qui est réparée pour ce département qui compte près de 2.000 licenciés, rien que pour le football», a-t-il noté.

Le stade de Mbacké prêt pour accueillir des matches de la Ligue pro

Avec la fermeture du stade de Diourbel pour des raisons de réhabilitation, celui de Mbacké pourrait bien accueillir des matches du championnat professionnel de Ligue 1 et 2 qui démarre le 28 octobre. La Sonacos (L1) et l’Asc Bambey (Nationale 2) pourraient y recevoir leurs adversaires.

Le championnat national va reprendre très prochainement ses droits. La Ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp) a décalé d’une semaine le démarrage de la saison. Selon Moustapha Dieng, acteur sportif et président de l’Orcav de Diourbel, le stade Ely Manel Fall, actuellement en chantier, ne pourra pas abriter les matches de la seule équipe de la région en Ligue pro. «La Fédération sénégalaise de football (Fsf) n’autorise pas à un club de recevoir hors de la région. S’il y a donc une infrastructure en bon état, c’est bien le stade de Mbacké, le seul stade disponible et praticable dans toute la région de Diourbel», a indiqué M. Dieng. Or, la Sonacos évolue en Ligue 1 professionnelle. Sans compter l’Asc Bambey en Nationale 2. La Ligue professionnelle, selon Moustapha Dieng, prévoit de délocaliser les rencontres au stade de Mbacké. Il a ainsi interpellé l’autorité pour l’ouverture du stade, «au risque de se mettre la jeunesse à dos». Pour M. Dieng, «la réception provisoire, c’est entre l’État qui a construit le stade et l’entrepreneur et non la mairie». Il faut, selon lui, «s’inscrire dans un projet évolutif, puisque les travaux sont achevés».

Selon Abdou Dia, acteur du sport et professeur d’Eps, le stade est prêt et fonctionnel à tout point de vue. «La mairie va procéder, selon le maire, à la mise en place d’un comité de gestion et nommer un directeur du stade. Mais, en attendant, le stade n’est pas encore inauguré pour des raisons plus politiques que sportives et le championnat va démarrer incessamment», a-t-il déploré.

Pour l’inauguration du stade, le maire Gallo Ba a donné des gages. Selon lui, elle se fera très bientôt. Il reste juste quelques réglages à faire avec l’autorité centrale, selon l’édile de Mbacké. M. DIEYE

