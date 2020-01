Infrastructures : le Port de Foundiougne fonctionnel en mars 2021 Inauguré depuis plus de 5 ans, le Port de Foundiougne est resté fermé. Mais l’infrastructure devrait être fonctionnelle à partir de mars 2021. C’est en tout cas, ce qu’a annoncé le ministre de la Pêche de l’Economie maritime, qui était en visite sur le site, hier. Parmi les raisons de ce blocage, figurait entre autres le dragage du Port. Ce qui a été fait, a dit Alioune Ndoye. L’ouverture de ce port devrait être une bouffée d’oxygène pour l'emploi dans la zone et pour les jeunes de Foundiougne.

