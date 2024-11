Inhumation de Mamadou Moustapha Ba: Une atmosphère de deuil à Nioro

Depuis l'arrivée du cortège funèbre à Nioro, transportant le corps de l'ancien ministre des Finances, Mouhamadou Mamadou Moustapha Ba, la plupart des femmes présentes au domicile du défunt étaient plongées dans l'émoi, pleurant et poussant des cris d'hystérie. Certaines ne pouvaient imaginer ni supporter ce qui venait d'arriver, tombant alors en syncope. Comme des épileptiques, elles peinaient à retenir leur souffle. Cette situation a mis les sapeurs-pompiers de la ville de Nioro à rude épreuve, qui ont dû transporter à tour de rôle ces femmes en crise. "C'est difficile de supporter cela, et Nioro est aujourd'hui plongée dans un sommeil profond", confie un membre de la famille, visiblement très ému et perdu dans une atmosphère de deuil.



En attendant, les proches continuent de patienter pour la levée du corps, prévue à la grande mosquée après la prière de 17 heures. Il convient de noter que le corps du défunt a été transporté par le corbillard du Centre des Œuvres des Douanes sénégalaises.



LeSoleil-Digital