Initiatives et réalisations diverses : l’APR félicite son chef (communiqué)

« L’Alliance Pour la République (APR) félicite Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal, pour sa participation hautement remarquable, du 20 au 25 septembre 2021, à la 76e Assemblée générale des Nations Unies où il a magistralement porté la voix des pays en développement sur toutes les problématiques majeures de la marche du monde, dans ce contexte de crise liée à la Covid19.



En effet, au-delà de l’urgence qui s’attache à la question de la sécurité dans le Sahel, et la crise liée à la COVID19 avec des propositions hardies, l’APR salue le plaidoyer du Président Macky SALL pour l’optimisation du New Deal, avec la mobilisation supplémentaire, des quotas de Droits de Tirage Spéciaux (DTS) pour atteindre les 100 milliards de Dollars convenus lors du Sommet sur le financement des économies africaines tenu le 18 mai dernier.



Par ailleurs, l’Alliance Pour la République salue la vision du Président SALL sur l’impératif d’une stratégie de financement du gaz dans le cadre de la transition énergétique et se réjouit des grandes avancées notées dans notre pays, et du leadership incontestable du Sénégal dans ce domaine, avec plus de 30% d’énergies renouvelables et notre stratégie « Gas to Power ».



En érigeant ainsi la question de la souveraineté sanitaire, de la lutte contre le changement climatique et de la protection des populations contre les chocs exogènes au rang de priorités dans les dépenses des DTS attribués au Sénégal, le Président Macky SALL pose un nouveau jalon dans la mise en œuvre du PAP2A, notamment pour les domaines prioritaires tels que l’agriculture et l’élevage, la santé, l’aquaculture, le développement industriel, l’accès universel à l’eau et à l’électricité, l’écosystème de construction, l’hydraulique ou encore l’économie numérique.



Par ailleurs, l’Alliance Pour la République félicite le Président Macky SALL pour le volume d’investissements consentis dans la cité religieuse de Touba avec l’inauguration de l’hôpital national de niveau 3 Cheikh Ahmadoul Khadim et de plusieurs autres infrastructures.



Incontestablement, la réalisation de cet établissement de santé de standard international, constitue un jalon essentiel du programme de modernisation, de construction et de réhabilitation des infrastructures hospitalières, en vue de densifier la carte sanitaire, d’offrir des soins de qualité aux populations et de faire de notre pays un nouveau hub médical sous-régional. »

Fait à Dakar, le 1er octobre 2021

