Injures à l'endroit de feu Thione Seck et sa famille : Diaga fait coffrer deux tik-tokeurs

Les 21 et 30 septembre dernier, les limiers de la Division spéciale de la cybercriminalité (DSC) ont été saisis de deux plaintes de la part de la veuve de feu Thione Seck, du nom de Ndèye Fatou Diaga Diouf et de son fils Seydina Alioune Seck contre les nommés A. Sow alias "Liw Faramarene" et S. M. Sène alias "Prince Jackson".



Dans les plaintes transmises aux enquêteurs, la famille Seck s’insurge contre les agissements du duo qui ne cesse de proférer des injures publiques et de salir l’honneur de la famille, par le biais d'un système informatique. Ils reprochent aux deux tik-tokeurs d'avoir diffusé, sur les réseaux sociaux, des vidéos dans lesquelles ils profèrent des insanités à leur endroit, ainsi qu'à feu Thione Seck et toute sa famille.



Selon nos sources, lors de sa déposition, Diaga a confié aux enquêteurs qu'elle a été informée par un de ses fils du nom de Seydina Alioune Seck que Liw Faramarene et Prince Jackson ont diffusé, à travers le réseau social TikTok, des injures à son endroit et à celui de son défunt époux Thione Ballago Seck. Elle a aussi précisé ne pas connaitre les raisons qui ont motivé de telles insultes envers sa famille. Elle a également indiqué aux hommes du commissaire Aly Kandé, le patron de la DSC, avoir été particulièrement touchée par les propos de S. M. Sène alias "Prince Jackson".



Dans le cadre de cette enquête, poursuivent nos interlocuteurs, les vidéos incriminées ont été visionnées. Ce qui a permis aux limiers chargés de ce dossier de constater que, d'une part, A. Sow a insulté la mère de l'artiste chanteur Wally Ballago Seck et, d'autre part, que M. Sène a proféré des insultes à Ndèye Fatou Diaga Diouf, Wally Seck et feu Thione Seck.



Également entendu dans le cadre de la procédure, Seydina Alioune Seck, après avoir confirmé les propos de sa maman, a soutenu que M. Sène a déshonoré la mémoire de leur défunt père, à travers des propos qui heurtent toutes les sensibilités. Qu'à travers leurs injures, l'image et la réputation de leur famille ont été ternies et, en particulier, celles de son grand frère Wally Ballago qui est une icône de la musique sénégalaise.



Auditionné par les hommes du commissaire Aly Kandé, A. Sow alias "Liw Faramarene" a reconnu les faits, notamment qu'il a fait une vidéo dans laquelle il profère des injures et l’a postée sur son compte TikTok. Lorsqu’il a été interpellé sur le motif de son geste, il a confié qu’il a agi par frustration. Une frustration due aux moult tentatives vaines de rencontrer le chanteur en vogue Wally Seck. "Je voudrais aussi vous dire que je n'ai jamais insulté les deux plaignants, à savoir Ndèye Fatou Diaga Diouf et son fils Seydina Alioune Seck", a-t-il ajouté lors de son audition, pour se dédouaner.



Prince Jackson déjà arrêté pour injures contre le président de la République



Quant à S. M. Sène alias "Prince Jackson", qui a été appréhendé par les gendarmes de la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane, la semaine dernière, et placé sous mandat de dépôt pour les mêmes faits la même semaine, il a été extrait de la prison de Rebeuss pour être entendu. Car il fait l’objet d’une autre procédure judiciaire.



En effet, il a déjà fait l'objet de l'ouverture d'une information judiciaire confiée au doyen des juges, pour avoir proférer des insultes contre le président de la République Macky Sall. Donc, son dossier se corse avec cette plainte de la famille Seck.



Lors de son audition, renseignent nos sources, il a soutenu ne connaître que Seydina Alioune Seck qui est son ami. Ensuite, il a ajouté n’avoir jamais rencontré Ndèye Fatou Diaga Diouf. "Je reconnais sans ambages ce dont on m'accuse. J'ai insulté la dame Ndèye Fatou Diaga Diouf, feu Thione Seck et Wally Ballago Seck. Je ne comprends pas non plus les raisons qui ont poussé la plainte de Seydina Alioune Seck que je n'ai jamais cité dans mes vidéos. J'ai publié mes vidéos dans mon compte qui a deux mille abonnés. J'ai fait ces vidéos, car je suis très frustré de l'attitude de Wally Seck qui n'a pas voulu me voir, malgré mes moult tentatives", a confié M. Sène alias "Prince Jackson" face aux enquêteurs de la Division spéciale de la cybercriminalité.



Au terme de leurs périodes de garde à vue, A. Sow alias "Liw Faramarene", âgé de 20 ans et élève en classe de première au nouveau lycée de Louga, et S. M. Sène alias "Prince Jackson", qui est né en 1990 et livreur de son état, ont été présentés, hier, devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar pour les faits d’injures publiques et d’atteinte à l'honneur par le biais d'un système informatique.



Il y a lieu, également, de souligner que dernièrement, beaucoup de tik-tokeurs ont été envoyés en prison, soit pour insultes ou pour escroquerie.



