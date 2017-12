Injures envers les immigrés: La Maison Blanche nie les propos terribles de Donald Trump

Le New York Times a rapporté samedi des propos insultants envers les migrants d'Haïti et du Nigeria qu'aurait tenus le président des Etats-Unis Donald Trump en juin dernier, lors d'une réunion à la Maison blanche.



Les immigrés haïtiens arrivés aux Etats-Unis "ont tous le sida", tandis que les nigérians devraient "retourner dans leurs huttes", aurait lancé M. Trump, alors qu'il discutait des derniers chiffres de l'immigration dans le Bureau ovale, entouré de ses plus proches conseillers.



Le quotidien new-yorkais cite deux sources anonymes pour appuyer ses dires, l'une ayant assisté à la réunion, l'autre qui en a reçu un compte-rendu par une deuxième personne présente à cette réunion.



"Allégations outrageantes"



La Maison blanche a réfuté. "Le général Kelly, le général McMaster, le secrétaire d'État Tillerson, le secrétaire Nielsen et d'autres membres du staff qui étaient présents à cette réunion démentent ces allégations outrageantes", a commenté la porte-parole de la Maison blanche Sarah Sanders, citée par le journal.



"C'est à la fois triste et révélateur que le New York Times publie les mensonges de leurs 'sources' anonymes", a-t-elle ajouté.



En 2016, le candidat Donald Trump avait fait campagne pour durcir les contrôles aux frontières et réduire l'immigration, mais une fois élu, ses décrets migratoires interdisant de façon permanente le franchissement des frontières américaines aux ressortissants de sept pays ont buté sur des décisions de justice, avant d'entrer en vigueur au début du mois.