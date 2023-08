Injures et immixtion dans des fonctions publiques: L'opérateur économique Modou Fall condamné à un mois assorti de sursis

Rédigé par leral.net le Samedi 26 Août 2023 à 10:25

Modou Fall s'en est tiré à bon compte jeudi 24 août 2023 devant le tribunal des flagrants délits de Diourbel. Agé de quarante-huit ans, cet opérateur économique très célèbre dans la capitale du Mouridisme était attrait devant la barre pour répondre des chefs d'injures publiques et d'immixtion dans des fonctions publiques, civiles ou militaires et injures publiques. Le plaignant Amadou Mactar Ly, récemment élargi de la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Diourbel, l'accusait de s'être fait passer pour un flic en débarquant chez lui pour lui remettre une convocation.



En effet, Amadou Mactar Ly déclare qu'il n'a jamais connu le prévenu qui s'est levé un beau jour pour venir lui remettre une convocation. Selon lui, Modou Fall aurait poussé le bouchon jusqu'à le menacer de venir le chercher avec le fourgon de police. Il est même allé jusqu'à lui dire qu'il allait l'abattre comme un chien et d’aller purger juste un mois de prison et s'en tirer de la manière la plus simple qui soit. Des allégations que le mis en cause a bottées en touche. Selon lui, il a conduit un certain Bassirou Gaye qui est allé déposer une convocation chez Amadou Mactar Ly. Il a juré que c'est au contraire Amadou Mactar Ly qui l'a injurié au téléphone. Et lorsqu'il est allé le rencontrer, Amadou Mactar Ly a réitéré ses injures. C'est à partir de ce moment qu'il a voulu en découdre avec lui avant que des gens interviennent pour les séparer. Appelé à titre de témoin, Modou Sène, ami de la partie civile, a déclaré que c'est Modou Fall qui a injurié Amadou Mactar Ly en premier avant de tenter de l'empoigner. Il a indiqué que Modou Fall a débarqué sur les lieux avec trois individus à bord de son véhicule. Modou Sène a dit qu'il a lui-même empêché le prévenu d'en découdre avec Amadou Mactar Ly.



D'après le témoin, Modou Fall a menacé Amadou Mactar Ly de le corriger et de le faire emprisonner. L'autre témoin, Bassirou Gaye, qui est ami et neveu de Modou Fall, a indiqué que c'est son ami Mamadou Thiam établi en Guinée qui lui avait fait une procuration pour qu'il porte plainte contre Amadou Mactar Ly pour abus de confiance. Selon lui, le jour des faits, il est entré seul dans la maison au moment de remettre la convocation à la belle-sœur de la partie civile. Bassirou Gaye a ajouté qu'il a joué une médiation qui a conduit Amadou Mactar Ly à présenter ses plates excuses à Modou Fall. Pour sa constitution de partie civile, Amadou Mactar Ly a réclamé six cent mille francs Cfa de dommages et intérêts à Modou Fall. "Il résulte des débats d'audience et des témoignages recueillis que le prévenu Modou Fall n'est pas allé chez Amadou Mactar Ly pour lui remettre une convocation. Je requiers la fin des poursuites pour le chef d'immixtion dans des fonctions publiques, civiles ou militaires.



Par contre, il est clairement établi que Modou Fall était accompagné de gros bras pour aller affronter Amadou Mactar Ly. Les deux témoins dans cette affaire ont unanimement reconnu que Modou Fall a injurié Amadou Mactar Ly. Je requiers qu'il soit reconnu coupable du chef d'injures publiques et voie de fait. Pour la répression, qu'il soit condamné à une peine d'emprisonnement ferme d'un mois", a requis le procureur Papa Khalil Fall. Un réquisitoire auquel s'est opposé énergétiquement l'avocat de la défense, Me Serigne Diongue."Mon client qui est une personne très connue à Touba est une personne particulièrement sympathique. C'est une bonne personne qui naturellement connaît beaucoup de bonnes personnes. D'où son lapsus devant cette barre quand il a appelé le parquetier Pro. Effectivement, Modou Fall connaît énormément de magistrats qui ont servi dans ce tribunal. En fait, mon client n'a pas provoqué. Mais il n'a fait que répondre aux injures de la partie civile. Il n'y a eu ni bagarre, ni rien d'autre dans ce dossier. Ne laissez pas Modou Fall en prison. Au besoin, je vais demander pardon à genoux. Laissez-le rentrer en lui faisant une application extrêmement bienveillante de la loi pour le chef d'injures, même si c'est par pure réplique", a plaidé Me Diongue. Finalement, Modou Fall a été relaxé pour le chef d'immixtion dans des fonctions publiques civiles ou militaires. En revanche, il a été reconnu coupable d'injures publiques et condamné à un mois assorti de sursis et 50 mille francs Cfa de dommages et intérêts.



L'As

Ndèye Fatou Kébé