Injures et menace de diffusion d’images à caractère personnel : Gabrielle Kane fait condamner le neveu de ADD L’activiste Gabrielle Kane a remporté hier son combat judiciaire contre Kalidou Diallo. Ce neveu du ministre des Finances et du budget, Abdoulaye Daouda Diallo, a écopé d’une peine d’un mois de prison avec sursis. Les faits, qui valent à M. Diallo d’avoir comparu devant le Tribunal d’instance de Dakar, portent sur le chef d’«injures non publiques, diffamation, menace de mort et menace de diffusion d’images à caractère personnel» au préjudice de l’activiste Gabrielle Kane. Lequotidien.sn

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Juillet 2022 à 15:50

Devant la barre, Kalidou Diallo a nié les faits qui lui sont reprochés. Il pointe un doigt accusateur sur la partie civile, qui aurait commencé les hostilités. A l’en croire, Gabrielle Kane a l’habitude de faire des sorties dans les médias pour tenir des propos diffamatoires envers sa famille.



«Elle a fait une sortie dans une émission à la I-tv pour calomnier ma sœur Halima. Elle a dit qu’elle a été licenciée à cause de ma sœur Halima. Elle l’a aussi traitée de femme infidèle. J’ai informé mon oncle, Abdoulaye Diallo, qui m’a suggéré de laisser tomber cette affaire. Après, je lui ai envoyé un message pour lui intimer l’ordre de laisser ma sœur. Mais elle n’a répondu à mon message. Quelque temps après, ma sœur m’a réprimandé sous prétexte que Gabrielle lui a dit qu’elle m’a offert un million (de francs Cfa) alors que c’est archi-faux», a-t-il expliqué.



Cependant, il reconnaît avoir traité Gabrielle Kane de prostituée de la République, de cannibale et de p… . «Je lui ai dit que mes sœurs valent mieux qu’elle», a martelé Kalidou Diallo.



Dans sa version des faits, Gabrielle Kane dit ne pas connaître Kalidou Diallo. «Il y a quelques mois, il m’a fait parvenir une facture d’un malade qui, selon ses dires, aurait besoin d’assistance financière pour être pris en charge. Mais, je ne lui ai pas répondu. Lorsque je suis partie en voyage en Côte d’Ivoire, il m’a envoyé un message pour me menacer, arguant qu’il sait actuellement que je suis en Côte d’Ivoire», a expliqué la plaignante.



Avant de poursuivre en affirmant que son bourreau a ourdi un plan avec ses sœurs sur comment attenter à sa vie. «Il m’a envoyé un message pour me dire qu’il a donné mon numéro à tous mes étudiants, que je suis une fille aux mœurs légères et qu’il connaissait où j’habite.»



La plaignante indique aussi que le prévenu l’a menacée en lui disant que s’il atteint son but, elle rentrerait en France en catimini. Kalidou Diallo l’a aussi, dit-elle, abreuvé d’injures. Malgré tout, Gabrielle Kane a décidé de renoncer à sa constitution de partie civile.



De l’avis du représentant du Parquet, les faits ne souffrent d’aucune contestation. Il a requis une peine d’un mois de prison dont 15 jours ferme à l’encontre du mis en cause, Kalidou Diallo.



Ce réquisitoire n’est pas partagé par la défense. C’est dans le feu de l’action que son client a agi et n’a pas pesé ses mots, a soutenu l’avocat de Diallo. «Mon client est issu d’une très bonne famille. Il est étudiant à l’Esp. Il avait un élan filial de protéger sa sœur. Il a été guidé par une colère. La justice pénale est une justice de compréhension. Le condamner, c’est plomber son avenir», a plaidé la robe noire. Cela n’a pas empêché à son client de prendre un mois de prison assorti de sursis.



