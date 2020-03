Injures et menaces de mort contre Sokhna Aïda Diallo : un «Thiantacône» à la Dic Encore des remous chez les thiantacounes. Et pour cause, P. N, un des disciples de Feu Cheikh Béthio Thione, a été entendu pendant toute la journée d’hier, à la Division des investigations criminelles (Dic), suite à une plainte déposée par Sokhna Aida Diallo, pour injures et menaces de mort à son encontre. Selon L’Observateur, le mis en cause aurait envoyé des vidéos et enregistrements sonores dans lesquels il traite de tous les noms d’oiseaux cette dernière et la menace de mort. Libéré après son audition, P. N, a, toutefois, nié les faits qui lui sont reprochés ajoute le journal.

