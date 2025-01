Innovation : Le Président Bassirou Diomaye Faye et Orange planifient un New Deal technologique Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Janvier 2025 à 16:53 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Audience/ Saliou Ndong Ce jeudi, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rencontré Mme Christel Heydemann, directrice générale du Groupe Orange, pour discuter des opportunités de collaboration entre le groupe télécom et la vision présidentielle en matière de numérique et d’innovation, selon la page Facebook de la présidence du Sénégal. Mme Heydemann a réaffirmé l’engagement d’Orange à soutenir pleinement l’ambitieuse initiative du Président, appelée New Deal technologique, qui aspire à moderniser le service public, le rendre plus agile et tourné vers l’avenir.



