Innovation dans les médias: Quand l’ancien directeur de la Rts, Matar Sylla magnifie « Ma Revue de Presse » de Mamadou Ly

C’est une des rares productions qui ont été citées par l’ancien directeur de la Radio télévision sénégalaise, la Rts lors de la cérémonie de lancement des assises des médias ce jeudi. Matar Sylla, à l’instar de certaines revues comme « Nouvelle horizon », « Cafard Libéré », citera l’exemple achevé d’un média de type nouveau comme « Ma Revue de Presse » dont le fondateur, Mamadou Ly qui, pour rappel, a joué un rôle important dans les relations de presse et autres réunions à caractère politique qui ont suivi notamment l’alternance de l’an 2000.



Dans cette partie où Matar Sylla qui revient sur la quintessence de certains contenus des médias qui doivent être soutenus et pérennisés, témoigne sur la « Ma Revue de Presse »: « Mamadou Ly, dès l’aube, nous alimente tous… » soutient-il.



En effet, cette formule adoptée par celui qui est appelée « Ma Revue de Presse », participe à la démocratisation » de l’information particulièrement à l’ère du numérique et à faciliter ce nouveau type de média avec une offre innovante qui change la donne médiatique.



« Ma Revue de Presse » selon l’ancien directeur général de la RTS, est bel et bien cette touche visant le modèle hybride, à mi-chemin entre l’agence de presse destinée aux organes et un service public d’information destiné au grand public.

