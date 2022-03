Innovation et promotion : La première édition des Sport Impact Awards prévue le 22 mars à Dakar Le 22 mars prochain, Dakar sera le théâtre de la 1ère édition des Sport Impact Awards durant laquelle « récompenser, réunir et s’inspirer » seront les trois maîtres mots.

Communiqué : Plus qu'un événement fédérateur, la cérémonie des Sport Impact Awards vise à favoriser le partage d'expériences pour une réplique des meilleurs projets à l'échelle du continent. Elle sera ainsi l’occasion de promouvoir et de récompenser l’engagement d'une sélection d'acteurs à travers la distinction de 10 trophées décernés au cours de cette première édition :

• Meilleure initiative Sport & Santé



• Meilleure initiative Sport & Éducation



• Meilleure initiative Sport &Égalité Homme-Femme



• Meilleure initiative Sport & Innovation



• Meilleure initiative Sport & Inclusion



• Compétition sportive de l’année





• Infrastructure sportive de l'année



• Action publique de l’année



• Projet Sport Impact Leaders de l’année



• Prix Spécial du Jury récompensant une initiative au Sénégal

« Nous sommes heureux d’organiser la première édition de cet évènement panafricain ici au Sénégal enréunissant les représentants d’institutions publiques, sportives, banques publiques, opérateurs privés, fondsd’investissement et organisations de la société civile. Il s’agit là de l’essence même de nos activités qui visentà fédérer autour du sport et à multiplier le déploiement d’initiatives à fort impact sur le continent. »- Nelson Camara, Directeur Exécutif, Sport Impact.



Les Sport Impact Awards seront également l’occasion de réunir en Afrique et rencontrer des personnalitésclés de l’écosystème puisque plusieurs sportives et sportifs de haut-niveau engagés, formant la communauté de Sport Impact Leaders, ont répondu présents : Astou N’Diaye, Laura Georges, Olivier Diomandé, Estelle Mossely, Géraldine Robert, Rock Feliho, Sarah Hanffou, Diandra Tchatchouang, Diana Gandéga et Balla Dieye.



De nombreuses visites d’organisation de la société civile et autres activités seront menées par les Sport Impact Leaders à Dakar, mais également au Centre de Développement Technique de Guéréo ou à la SEED Academy à Thiès. Une visite de l’île de Gorée, lieu historique incontournable, est aussi prévue.



Pour couvrir la cérémonie des Sport Impact Awards ou pour toutes demandes d'interview, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : ss@sport-impact.org.



LE PROGRAMME D'ACTIVITÉS/VISITES DES SPORT IMPACT LEADERS



Samedi 19 mars :

Matin Visite des 24h du Sport Féminin et rencontres avec les dirigeants du CNOSS au Canal Olympia avec Laura Georges.



Après-midi Rencontre avec les jeunes du programme Alley Oop Africa et participation à une activité avec Laura Georges à Thiès.



Dimanche 20 mars

Échanges entre Laura Georges et l’équipe nationale féminine de football U20 au Centre de Développement Technique à Guéréo.



Lundi 21 mars

Visite du Lycée français de M’Bour et de la PSG Academy avec Laura Georges, Géraldine Robert et Diana Gandéga.



Mardi 22 mars



Matin Conférence-panel de 45 minutes sur la thématique du sport féminin avec prises de paroles de Diandra Tchatchouang, Estelle Mossely, Laura Georges, Gnima Faye, Seyni Ndir Seck et Eveline Diatta et trois sportives de haut-niveau sénégalaises qui présenteront leurs parcours et partageront leurs expériences respectives aux jeunes de l’INSEPS et de Special Olympics Sénégal.



Mercredi 23 mars

Matin Visite de la SEED Academy et rencontre avec les SEED Girls avec Diandra Tchatchouang.



Après-midi Visite de l’île de Gorée.



Jeudi 24 mars

Matin Échanges entre les athlètes de haut-niveau (Diandra Tchatchouang, Estelle Mossely, Sarah Hanffou et Rock Feliho) et trois classes de l'établissement du lycée Mermoz de Dakar et participation aux activités sportives en coordination avec le professeur de sport au Lycée Mermoz de Dakar.



Après-midi Échanges entre Estelle Mossely et l’équipe nationale féminine de boxe aux Arènes Nationales de Pikine.



Vendredi 25 mars

Matin Inauguration de nouveau complexe sportif du Village SOS Dakar, rencontre avec les jeunes enfants résidant et distribution de fournitures scolaires avec Diandra Tchatchouang.



