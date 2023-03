Innovation numérique : Le Sénégal travaille à l’élaboration d’une stratégie nationale des données Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Mars 2023 à 18:45 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal va se doter « d'un marché des données caractérisé par la valorisation, la protection et l'ouverture ». L'annonce a été faite ce 23 mars, par Me Moussa Bocar Thiam ministère de la Communication, des télécommunications et de l'économie numérique dans le cadre d'un atelier sur l'élaboration d'une stratégie nationale des données. L'objectif est de contribuer à stimuler l'innovation numérique au Sénégal. Dans l'optique de booster l'innovation et la croissance, à savoir la création d'une industrie du numérique innovante et créatrice de valeur ajoutée, le Sénégal entend pérenniser son engagement dans l'ère de l'innovation numérique, fondée sur les données, a dit le ministre. Me Moussa Bocar Thiam appelle les experts en charge du projet à travailler sur « les meilleures solutions face aux défis qui interpellent le secteur ». O.B



Source : Source : https://lesoleil.sn/innovation-numerique-le-senega...

