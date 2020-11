Innovation numérique : Un bénéficiaire de la Der a reçu le Grand prix du chef de l’Etat

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Novembre 2020 à 11:07 | | 0 commentaire(s)|





Aussi, la Der informe que « notre LeaDER Isseu Diop, fondatrice de Mburu a été Lauréate du prix spécial Femme Digitale et Awa Ndiaye, fondatrice de la plateforme Njureel a reçu le prix spécial jeune ».



La structure qui promeut l’entreprenariat au Sénégal indique en effet que 7 parmi les 11 candidats au grand prix du chef de l'État ont bénéficié de son accompagnement avant de rappeler enfin que depuis le démarrage de ses activités, la Der/Fj a pu accompagner l’économie numérique pour un montant de 3 milliards 750 millions de francs Cfa.

Bassirou MBAYE La Der/Fj s’active dans le secteur du numérique pour impulser une croissance durable et équitablement partagée au Sénégal. La cérémonie d’ouverture de la deuxième édition du forum du numérique qui s’est tenue le jeudi 26 novembre dernier à Diamniadio a été, selon la Der, le lieu de la remise du grand prix du président de la République pour l’innovation numérique qui « a été décerné à notre LeaDER Mouhamed Lamine Kébé, fondateur de Tolbi ».Aussi, la Der informe que « notre LeaDER Isseu Diop, fondatrice de Mburu a été Lauréate du prix spécial Femme Digitale et Awa Ndiaye, fondatrice de la plateforme Njureel a reçu le prix spécial jeune ».La structure qui promeut l’entreprenariat au Sénégal indique en effet que 7 parmi les 11 candidats au grand prix du chef de l'État ont bénéficié de son accompagnement avant de rappeler enfin que depuis le démarrage de ses activités, la Der/Fj a pu accompagner l’économie numérique pour un montant de 3 milliards 750 millions de francs Cfa.





Source : La Délégation générale à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj) a vu ses efforts consentis dans le cadre de son soutien au secteur du numérique, récompensés. En effet, à l’occasion de la deuxième édition du forum du numérique, trois candidats qui ont bénéficié de l’accompagnement de la Der ont été récompensés.Source : https://www.lejecos.com/Innovation-numerique-Un-be...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos