"Ino" Gaye ou l'art du banditisme sur Facebook Adama Gaye a donc confirmé ce que nous écrivions ici : il a dépouillé de 20 millions de Fcfa sa défunte femme. Dans un long texte bourré de mensonges- nous y reviendrons point par point- il se choque de parler de sa vie privée alors qu'il passe son temps à accuser un tel de coucher avec une telle à longueur de ses publications orduriéres. Pourquoi ne parle-t-il pas d'ailleurs de cette conquête qui l'avait rendue dingue à New-York dans les années 2000 ?



Rédigé par leral.net le Lundi 4 Novembre 2019 à 01:16 | | 0 commentaire(s)|

Voilà, c'est cet homme, sans vergogne, qui cherche une seconde vie sur Facebook, qui prétend donner des leçons. Un menteur patenté qui ment dans tous les sens, et plus grave, est conscient de son mensonge.

"Ino" Gaye, ancien taulard, symbolise a lui-même la honte du menteur. C'est un expert en la matière suivie par une meute qui n'a même pas fait la moindre manifestation lorsqu'il a été jeté en cage comme un chien.

Nous demandons encore à Adama Gaye où est la plainte qu'il aurait déposée contre le fantôme qui aurait piraté son compte. Adama Gaye disait et écrivait que Macky Sall n'oserait jamais le toucher. Que si Macky le touchait le régime tombait. Il a été mis en prison pendant 50 jours malgré son post de lâche sur Facebook lorsque la Dic est venue le chercher pour le mettre au fer. Pareil type, névrosé de surcroît, qui a supplié le fils du khalife général des mourides de l'aider à sortir de prison, ne mérite aucun respect. "Ino" Gaye combat sa solitude sur Facebook, sa deuxième maison, et il ne serait pas surprenant de le voir s'inscrire dans des groupes comme Galsen Fun ou autres. Chassé de partout, il a trouvé refuge sur Facebook. Tragique destin de celui qui s'est baptisé "Dragon" comme un mome fan de Dragon Ball Z.



Birahim Samb

