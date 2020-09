Inondation à Diourbel : Le ministre Dame Diop au chevet des sinistrés de son fief.

Les fortes pluies de samedi dernier n’ont pas fait que

des heureux. Si les populations de la capitale l’ont fortement ressenti, celles du Baol n’ont pas été épargnées par les eaux de pluie. Des pluies abondantes qui ont fini par provoquer des inondations à Diourbel, fief de Dame Diop, le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de l'Artisanat.



Ce dernier qui a été sensible au sort des populations de cette localité, a volé à leur secours suite aux fortes pluies qui ont causé beaucoup de dégâts matériels, renseigne une note d’information parcourue

par Dakaractu. Il est ressorti de cette note que ‘’le ministre Dame Diop s’est rendu dans son fief (Diourbel) pour apporter son soutien moral et financier aux

sinistrés’’. Un geste qui a été ‘’très apprécié par toute la population’’, renseigne la même source. Laquelle indique que le ministre était en compagnie

du gouverneur pour faire l’état des lieux et les réconforter...

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Inondation-a-Diourbel-Le...