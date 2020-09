Inondation à Ziguinchor: Doudou Ka tire sur la mairie de Baldé et parle de "négligence" Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Septembre 2020 à 22:09 | | 0 commentaire(s)|

En 72 heures, le leader du mouvement Politique "Doggu pour le Grand Sénégal", Doudou Ka a fait le tour du département de Ziguinchor touché par les intempérie. Les dégâts sont énormes et il est allé à la rencontre des victimes. Des tonnes de ciment et des enveloppes ont été remises des impactés. Mais le patron du FONGIP n'est pas content de la gestion de la mairie.



"Les problèmes récurrents qui surviennent le plus souvent en saison hivernale sont liés aux sinistres causés par la violence des vents et la brutalité des orages qui endommagent très souvent les murs ou les toitures des maisons, pouvant même parfois terrasser de grands arbres. A cela s’ajoute le facteur humain, la négligence coupable des autorités municipales qui peinent à s’acquitter correctement du curage courant et périodique des canaux d’évacuation", dénonce Doudou Ka au cours d'une conférence de presse ce dimanche.



L' ingénieur civil des Ponts et Chaussées, rappelle que le patrimoine des eaux pluviales est, depuis les indépendances, du ressort de la municipalité. "L’Etat quant à lui, à travers l’ONAS, s’est donné pour mission de gérer les travaux d’assainissement des eaux usées de la commune. Dans la phase prioritaire de ce programme du Gouvernement du Sénégal évalué à 5 milliards environ et exécuté à 90%, déjà 19 km de réseaux d’eaux usées ont été réalisés dans la commune, 110 branchements domiciliaires, 600 regards-visite, une station de pompage et de traitement des eaux usées(...) L’Etat a joué son rôle. Nos autorités municipales devraient en faire de même et dans les meilleurs délais." REGARDEZ













