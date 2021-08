Inondations: L'Ageroute libère la Nationale 1

L’Ageroute a réussi hier à « libérer » la Nationale 1 à hauteur de Diaksao et Diamaguène des eaux pluviales. Un vrai calvaire pour les populations de la zone, mais aussi pour l’important trafic routier permettant d’entrer et de sortir de la capitale du fait que les pluies de jeudi dernier avaient réussi à couper totalement la Nationale 1.



D'aprés "LeTémoin" qui vend la mèche, tous les véhicules qui ont osé affronter les eaux sont tombés en panne. Les populations, surtout les riverains, ont vécu d’énormes difficultés pour se déplacer au cours du week-end. L’autoroute à péage avait subi les contrecoups de cette situation puisque la Nationale 1 étant impraticable, tous les véhicules s'étaient déporté sur cette artère.



Laquelle était sous-dimensionnée pour accueillir tout ce trafic. Résultat : des bouchons énormes et cauchemardesques. Entre ce dimanche et ce lundi, les services du Directeur général d’Ageroute, Ibrahima Ndiaye, sont donc entrés en action.



S’ajoutant au dispositif du Plan Orsec déclenché le samedi par le ministre de l’Intérieur, Ageroute a mis en place un puissant arsenal de pompes de puissance de 3000 m3/heure pour faire évacuer les eaux. Devant cette énorme force de pompage, en moins de 24h, la Route Nationale N¨1 a été libérée de ses eaux. Au grand soulagement des populations riveraines, mais aussi des usagers de cette importante voie. Le Directeur général d’Ageroute, Ibrahima Ndiaye, entend déployer les mêmes dispositifs au niveau de Keur Massar, Pikine et Guédiawaye.



Ce qui permettra rapidement un retour à la normale. Le gouverneur de Dakar, Al Hassane Sall, a voulu constater de lui-même la situation. Il s’est déplacé hier sur les lieux. Il tiendra à remercier l’Ageroute pour son engagement, mais aussi à rassurer les populations que l’Etat fera tous les efforts requis à travers le Plan Orsec, pour enlever partout les eaux pluviales et, ainsi, les soulager.

