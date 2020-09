Inondations : Le président Macky Sall décide la poursuite du Plan décennal de lutte.

Le président de la République a décidé, à l'issue de la réunion d'urgence tenue au palais ce mardi, de poursuivre le plan directeur de lutte contre les inondations enclenché depuis 2012 et qui s’étale sur une dizaine d’années. L'objectif du Chef de l’État est la réussite de ce programme qui mobilise un montant total de 767 milliards de francs Cfa.



« En 2012, j’avais lancé le programme décennal de lutte contre les inondations. Vous m’avez fait le point et il serait important que ce programme soit poursuivi », a assuré le président Sall.



« Nous avons noté que partout où des investissements ont été fait avec des ouvrages structurants, quel que soit la quantité d’eau qui est tombée, l’eau a été évacuée par la suite », s’est-il félicité.



Même si la mise en œuvre du plan décennal de lutte contre les inondations a fait l’objet de critiques. Macky Sall a par ailleurs affirmé que le monde subit un « dérèglement climatique qui est phénomène mondial, global ».



« Ce qui fait que, de plus en plus, nous aurons des situations difficiles, soit des inondations ou des sécheresses. Une eau abondante a souvent eu des conséquences désastreuses sur plan de l’assainissement... »

