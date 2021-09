Inondations: Non audit des fonds de 2012, Macky Sall absorbe les 765 milliards F CFA et se... Les précipitations de ces derniers jours, surtout celle qui a débuté ce matin aux environs de 5h20 du matin, vont encore traumatiser davantage les populations, impactées, surtout celles de la banlieue.

Mais avec un nouveau plan qui se dessine, ce n'est pas demain la veille que les populations verront leur souffrance diminuer.



En effet, ce mercredi en Conseil des ministres, le Président Macky Sall a insisté sur la nécessité de préparer la formulation d'un nouveau programme décennal de gestion des inondations (2023-2033).



De quoi ranger aux oubliettes les plaintes et récriminations sur les marchés douteux et détournements d'objectifs qui enfoncent davantage les populations dans le désarroi. Alors qu'il aurait été plus judicieux d'auditer les fonds engloutis dans le plan initial de 2021, pose le débat Kritik.

