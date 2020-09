Inondations: Pr. Malick Diop aux Parcelles Assainies et à Djiddah Thiaroye Kaw Rédigé par leral.net le Samedi 19 Septembre 2020 à 00:15 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS : Les visites des hommes politiques dans la banlieue dakaroise se multiplient. Aujourd'hui, c'était au tour du Pr Malick Diop. Ce dernier s'est rendu aux Parcelles Assainies et à Djiddah Thiaroye Kaw. Le Pr Malick Diop a fait des dons aux populations sinistrées.



Source : Source : https://xalimasn.com/inondations-le-pr-malick-diop...

