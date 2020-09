Inondations : Sonko critique sévèrement la sortie de Macky Sall et estime qu’on a une urbanisation « sauvage et désordonnée »

Ousmane Sonko n’a pas manqué de critiquer sévèrement la sortie du chef de l’Etat lors de sa conférence de presse. « Ce qui s’est passé hier, la sortie de Macky Sall, était une farce d’Etat. Puisque le Président a voulu se refugier derrière le changement climatique, en soi il n y a même pas de changement climatique », fustige M.Sonko.



A l’en croire, la réalité c’est, « qu’on a un déficit d’investissement sur les infrastructures, on a une urbanisation sauvage et désordonnée ».

