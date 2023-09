Inondations / Zone périphérique de Médina Baye : Baye Mamoune Niass déplore les dures conditions de vie de la population et interpelle... Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Septembre 2023 à 01:59 | | 0 commentaire(s)|

Le président du comité en charge des activités et manifestations de la Fayda a clôturé sa tournée dans les zones inondées de Kaolack. En prélude au Gamou, Baye Mamoune Niass s'est rendu ce samedi à Médina Baye (Zone périphérique) où la situation est alarmante. Le guide religieux a fustigé les conditions dans lesquelles les populations vivent présentement dans cette zone où inondations, saletés, moustiques et autres cohabitent avec elles. Le petit fils de Baye Niass, après avoir constaté cette situation, a lancé un appel à l'État du Sénégal afin qu'une solution urgente soit prise face à cette problématique...

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Inondations-Zone-periphe...

Accueil Envoyer à un ami Partager