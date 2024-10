Inondations à Matam et Tambacounda : Dr. Abdoulaye Diallo, président du RFR, lance un appel à la solidarité nationale

Situation dans les régions de Matam et Tambacounda



Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs,



Aujourd'hui, je m’adresse à vous avec un cœur lourd et une profonde tristesse. Les images de nos concitoyens pataugeant dans les eaux, des maisons englouties, des vies chamboulées, ne peuvent laisser personne indifférent. Plus de 200 000 personnes sont aujourd'hui confrontées à une épreuve qui les dépasse, mais elles ne doivent pas se sentir seules dans cette situation.



En ces heures sombres, il est de notre devoir, en tant que nation, de nous unir et de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Car nous ne sommes pas seulement un pays; nous sommes une famille. Et lorsqu'un membre de notre famille souffre, c'est toute la nation qui ressent cette douleur.



Comme le disait Abraham Lincoln : « Nous ne devons pas seulement nous attacher à guérir les blessures de la guerre, mais aussi prendre soin de ceux qui ont porté les fardeaux. » Il en va de même pour nous, aujourd'hui. Nous devons nous engager, non seulement pour panser les plaies des inondations, mais aussi pour reconstruire, soutenir et offrir un avenir à ces familles qui ont tout perdu ou presque.



Nous avons le devoir d'agir ensemble, comme un seul Homme, pour venir à bout de cette catastrophe naturelle. Le Rassemblement des Forces Républicaines (RFR) se tient aux côtés des populations de Matam et de Tambacounda. Engageons-nous à mobiliser toutes les ressources nécessaires, pour venir en aide aux victimes, à soutenir les efforts de reconstruction et à veiller à ce que plus jamais, ces catastrophes ne puissent briser les espoirs de notre peuple.



Je lance ici un appel à la solidarité nationale. Aux Sénégalaises et Sénégalais de toutes les régions, de toutes les couches sociales : ce n'est pas seulement une épreuve pour Matam et Tambacounda. C'est une épreuve pour nous tous. Ensemble, unis par les liens de fraternité et de patriotisme, nous surmonterons cette crise, et nous en ressortirons plus forts.



Dans chaque difficulté, il y a une opportunité de grandir, de se surpasser. Faisons preuve de résilience, soyons la lumière pour nos frères et sœurs, dans ces moments d’obscurité. Car, je crois fermement, que c’est dans les temps les plus durs, que l’âme d’un peuple se révèle dans toute sa grandeur.



Que Dieu bénisse le Sénégal, et qu'il veille sur chacun de ses fils et filles en ces heures éprouvantes.



Je vous remercie.











Dr. Abdoulaye Diallo

Président du Rassemblement des Forces Républicaines(RFR)





Ndèye Fatou Kébé