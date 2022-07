Inondations à Ouakam : Le maire Abdoul Aziz Guèye répond aux préoccupations des populations et met des moyens nécessaires et efficaces Rédigé par leral.net le Lundi 25 Juillet 2022 à 10:34 | | 0 commentaire(s)| La visite continue avec le maire et son équipe. Le maire Abdoul Aziz Guèye, après s'être rendu dans les différentes zones inondées, a pu toucher du doigt les préoccupations de la population et a décidé de mettre les moyens nécessaires et efficaces, pour résoudre ce problème.



























Accueil Envoyer à un ami Partager