Inondations à Touba: Le Maire de Dakar, Barthélémy Dias au secours des populations sinistrées

Dans un élan de solidarité et de réactivité face aux défis climatiques, le Maire de Dakar, Barthélémy Dias, a répondu à l'appel du dahira Mouride de Dakar, pour venir en aide aux populations de Touba, victimes des récentes inondations. Cette initiative, marquée par la mise à disposition de motos-pompes de grande puissance et une équipe technique qualifiée, vise à soulager les habitants en proie aux eaux stagnantes.



Un soutien concret et immédiat



Conscient de l'ampleur des dégâts et de la détresse des populations, le Maire Dias a fait acheminer plusieurs motos-pompes vers Touba. Ces équipements performants, indispensables pour le drainage rapide des zones inondées, seront utilisés pour assécher les quartiers les plus touchés. En plus de cet appui matériel, une équipe technique spécialisée a été déployée pour superviser les opérations de pompage et assurer une intervention efficace sur le terrain.



« Nous devons faire preuve de solidarité et d'action concrète pour protéger nos compatriotes. La ville de Dakar est prête à se mobiliser pour prêter main forte où que ce soit, car la lutte contre les inondations est une responsabilité collective », a déclaré le Maire Barthélémy Dias.



Prévenir et protéger : une priorité pour Dakar



Cette action en faveur de Touba intervient après plusieurs mesures proactives prises à Dakar pour prévenir les inondations. En effet, des motopompes ont déjà été installées dans divers quartiers de la capitale, en anticipation de la saison des pluies. Ces efforts visent à minimiser les risques d'inondations et à protéger les populations d'éventuelles catastrophes hydrauliques.



Le geste du Maire de Dakar envers les populations de Touba s'inscrit dans une logique de coopération intercommunale et de solidarité nationale. Par cette action, Barthélémy Dias réaffirme son engagement à lutter contre les effets néfastes des changements climatiques et à renforcer les liens de fraternité entre les différentes villes du pays.



Avec ces interventions, le Maire Dias continue de démontrer que l'action municipale ne se limite pas aux frontières d'une ville, mais peut s'étendre à toute la nation lorsque le besoin se fait sentir.

